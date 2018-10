Ciociaria Oggi: "Contro l'Empoli un Frosinone da apprezzare"

© foto di Lazzerini

"Contro l'Empoli un Frosinone da apprezzare" è questo il titolo che Ciociaria Oggi propone sulla prima pagina odierna per continuare l'analisi dello spettacolare 3-3 fra canarini e toscani nel weekend. "Domenica il Frosinone - si legge ancora - ha messo in campo tutto ciò che può dare in questo momento. I veri problemi vanno ricercati nella poca qualità della rosa messa a disposizione di Longo".