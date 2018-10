© foto di Pierpaolo

C'è anche il Frosinone in campo in questa domenica di Serie A. Addirittura ad aprire le danze, nel lunch match delle 12.30. E ovviamente c'è spazio in prima pagina per quest'impegno su Ciociaria Oggi: "Il Frosinone insegue il primo successo stagionale". Contro l'Empoli bisogna vincere per provare ad invertire il trend fin qui negativo.