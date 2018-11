© foto di Lazzerini

Ciociaria Oggi in vista dell'anticipo di oggi tra Frosinone e Fiorentina titola in prima pagina: "A tutta grinta". Stasera allo Stirpe arrivano i viola con i canarini che proveranno ad andare oltre la qualità delle due rose, cercando di esaltarsi per allungare la striscia positiva.