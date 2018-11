© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Dalle Ande all'Appennino, il derby aspetta i nazionali" titola il Corriere di Bologna: "Inzaghi riabbraccia Santander, in gol con il Paraguay, e altri 11 giocatori". Evidenziati alcuni numeri in vista di Bologna-Fiorentina: "Durante la sosta sono stati ben24 i giocatori impegnati con le maglie delle rispettive nazionali per Bologna e Fiorentina. Pioli e Inzaghi ritroveranno soltanto oggi le rispettive squadre al completo in vista del derby dell'Appennino in programma domenica al Dall'Ara e in cui il Bologna vuole provare a tornare alla vittoria dopo quasi 2 mesi".