Corriere della Sera ed. Roma sui giallorossi: "Tra SPAL e CSKA"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio alla Roma nell'apertura delle pagine sportive del Corriere della Sera nell'edizione della Capitale. "La Roma tra SPAL e CSKA", titola il quotidiano che riparte dalle parole di Di Francesco in conferenza stampa. "Gioca chi dà più garanzie", il pensiero del tecnico giallorosso che oggi contro la SPAL si affiderà a Luca Pellegrini sulla sinistra per sostituire l'infortunato Kolarov. Con lui out anche De Rossi e Schick.