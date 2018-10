Corriere della Sera: "La Juve batte Mourinho, tripletta della Roma"

Prima pagina del Corriere della Sera dedicata alla serata di Champions League, che ha visto due italiane trionfare, ancora una volta: qualificazione nel taschino per la Juve, mentre la Roma si avvicina notevolmente all'obiettivo e salva la panchina a Di Francesco. 3-0 al CSKA Mosca per i giallorossi, mentre Allegri espugna Old Trafford.