Corriere della Sera: "Settimana nera: la Juve perde ma resta prima"

"Nella settimana nera italiana la Juve perde ma resta prima". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito ai risultati di Champions. Lo Young Boys batte i bianconeri, il Valencia però ferma lo United e i bianconeri sono primi. La squadra di Allegri veniva da cinque successi di fila in giro per l’Europa e si ferma nel posto più impensabile, contro un avversario alla prima esperienza in Champions e capace in cinque partite di ottenere un punto appena (0-0 col Valencia). Se il movimento italiano esce dimezzato dai gironi, non si può certo dire altrettanto della Juventus, che però esce a farsi una bella passeggiata tra i comuni mortali: un promemoria che le tornerà molto utile a partire dagli ottavi.