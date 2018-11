Corriere della Sera sulle romane: "Poker giallorosso. Lazio, solo un punto"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre in prima pagina con i risultati di ieri: "Poker giallorosso. Lazio, solo un punto". La squadra di Di Francesco questa volta non stecca e rifila quattro gol alla Sampdoria. Primo pari stagionale per i biancocelesti che nonostante l'1-1 di Reggio Emilia contro il Sassuolo, mantengono 3 punti di vantaggio sui cugini romanisti.