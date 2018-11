© foto di Lorenzo Di Benedetto

Spazio alla Nazionale nella prima pagina del Corriere di Brescia di questa mattina, con il titolo: "Tonali, vana attesa: esordio rimandato". Nessun minuto per il giovane convocato a sorpresa da Mancini nella vittoria dell'Italia contro gli Stati Uniti per 1-0 in Belgio. decisivo il gol di Politano al 94'.