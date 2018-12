Corriere di Roma dà fretta a De Rossi e Dzeko: "Corsa contro il tempo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere di Roma si dedica anche al calcio in prima pagina. In taglio basso spazio alla Roma: "De Rossi e Dzeko, corsa contro il tempo". Eusebio Di Francesco prova a recuperare quanto prima due perni della sua squadra. Ed entrambi dovrebbero recuperare per il match contro la Juventus in programma per sabato 22 dicembre.