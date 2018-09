Corriere di Roma in taglio alto: "Giallorossi in crisi"

© foto di Pierpaolo

Non facile il compito della Roma, che ha bisogno di un successo sul campo del Bologna in questa giornata di campionato, a maggior ragione dopo gli ultimi scivoloni tra campionato e Champions League. "Giallorossi in crisi", scrive nella sua prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma, che poi riporta le parole di Eusebio Di Francesco pronunciate in conferenza stampa: "Bisogna ritrovare il fuoco".