Corriere di Roma: "Mistero Schick. In nazionale segna a raffica"

Sono bastati tre minuti a Patrick Schick per essere decisivo con la maglia della Repubblica Ceca, trascinata alla vittoria in Slovacchia con un gol decisivo. Il Corriere di Roma ne parla in prima pagina, dedicando all'attaccante ex Samp il taglio alto: "Mistero Schick. In nazionale segna a raffica".