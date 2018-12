Corriere di Torino di spalla: "L'orgoglio di Mazzarri, il relax di Allegri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come spesso accade, la viglia di Torino-Juventus s'è consumata in maniera diversa per Walter Mazzarri e Massimiliano Allegri. "Tutto l'orgoglio di Mazzarri, il relax di Allegri", si legge nel titolo di spalla sulla prima pagina del Corriere di Torino: l'allenatore granata è carico e sente tanto questo derby, mentre quello bianconero è apparso più rilassato, tanto da cancellare il ritiro.