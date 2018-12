© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere di Torino, nella sua edizione odierna, propone un'intervista a Felipe Melo, doppio ex della sfida tra Fiorentina e Juventus in programma per oggi: "Agguato a Firenze per una super Juve", è il titolo che si legge sulle parole del brasiliano che avverte Allegri: "Lo scudetto è già suo, ma al Franchi...".