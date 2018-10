Corriere di Torino riprende Allegri: "Juve addormentata per mezzora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Juve addormentata per mezz'ora". E' questo il titolo con cui il Corriere di Torino commenta il pareggio interno della Juventus contro il Genoa, prendendo in prestito le parole di Massimiliano Allegri nel post-partita. Il quotidiano evidenzia la buona prova di Cristiano Ronaldo, che però non basta. E così l'allenatore bianconero bacchetta i suoi".