© foto di Giacomo Morini

Sulle pagine del Corriere Fiorentino oggi in edicola c'è spazio per l'emergenza che sta colpendo la Fiorentina a centrocampo in vista dell'Empoli. Con due titolari squalificati su tre, infatti, nel derby toscano Pioli dovrà trovare delle soluzioni alternative a quelle proposte da inizio stagione. La certezza è Benassi titolare, visto il grande momento di forma dell'ex Torino arrivato a 6 gol, poi ci dovrebbe essere Gerson arretrato nel ruolo di mezzala. E' però il ruolo di Veretout quello più difficile da sostituire: Pioli si affiderà a Norgaard alla prima da titolare in stagione, ma non senza qualche riserva. Il danese ha fin qui raccolto poco più di mezz'ora in Serie A e le sue caratteristiche differiscono notevolmente da quelle di Badelj o di Veretout in regia. Per questo resta in piedi l'ipotesi Dabo, anche se è al momento l'ultima nella lista.