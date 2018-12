© foto di Gaetano Mocciaro

"Il punto di svolta?" titola il Corriere Fiorentino: "Per la prima volta in stagione i viola riescono a recuperar lo svantaggio. Mirallas al 96' regalail pari che si smuove l'orgoglio ma non frena i fischi dei tifosi. Pioli: 'Dobbiamo guardare al bicchiere mezzo pieno'".