Eco di Bergamo: "Chiamatelo bomber. Il tris di Mancini è un record"

© foto di Lazzerini

"Chiamatelo bomber. Il tris di Mancini stabilisce un record", titola questa mattina L'Eco di Bergamo in prima pagina. Mai in passato un difensore era riuscito a segnare per tre partite consecutive. Ma i gol dalle retrovie non sono nuovi, per la squadra di Gasperini che in questa stagione ne ha già segnati 5 grazie ai suoi difensori.