Gazzetta del Mezzogiorno: "Inter risorge, solo pari per il Napoli"

Spazio a Inter e Napoli, nel taglio basso della prima pagina del giornale La Gazzetta del Mezzogiorno. "L'Inter risorge in Champions, solo un pari per il Napoli", il titolo del quotidiano in edicola con riferimento al 2-1 nerazzurro contro il Tottenham e allo 0-0 maturato al Marakana di Belgrado dai partenopei contro la Stella Rossa.