Gazzetta di Modena: “Sassuolo, convincono anche i prestiti”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spazio al Sassuolo sulla Gazzetta di Modena che analizza l'andamento dei 39 calciatori mandati in prestito dal club neroverde che, in molti casi, stanno convincendo come la squadra di De Zerbi. “In Serie A, Politano e Goldaniga stanno facendo vedere grandi progressi con Inter e Frosinone. In Olanda Letschert è protagonista di un’ottima stagione con l’Utrecht, mentre Scamacca e Tripaldelli si stanno risollevando dopo un inizio di stagione difficile al Pec Zwolle. - si legge - In Serie B benissimo Bandinelli, Pierini, Ravanelli, Ricci e Marchizza con le maglie di Benevento, Spezia, Padova e Crotone. Un gran numero di giocatori che sono rimasti nell’orbita della società neroverde formano una sorta di Sassuolo B, che si sta facendo valere per i campi italiani ed europei”.