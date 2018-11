Gazzetta di Parma e il catenaccio: "Non è una scelta ma una necessità"

© foto di Federico Gaetano

E' un momento di difficoltà quello che sta vivendo il Parma. Tre giornate senza vittorie e la Gazzetta di Parma quest'oggi titola: "Parma, forse il catenaccio non è una scelta ma una necessità". "La rosa - si legge ancora - risente di un mercato in economia e dei resti delle annate in C e B: a D'Aversa è stata chiesta la salvezza, non il tiki-taka".