Giornale di Sicilia, Palermo: "Con Falletti non si perde mai"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Attenzione concentrata su Cesar Falletti sulle colonne del Giornale di Sicilia. L'uruguaiano è il talismano del Palermo. "Con Falletti non si perde mai" titola il quotidiano che poi sull'ex Ternana scrive: "Ha giocato a singhiozzo per il turn over imposto da Stellone, ma con lui in campo soltato vittorie e pareggi".