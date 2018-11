Il Corriere della Sera e il caso CONI: "Malagò allo scontro col governo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere della Sera di questa mattina dedica ampio spazio alle possibili riforme del CONI titolando: "Malagò va allo scontro col governo". Il numero uno del Comitato non vuole che la politica si intrometta nelle riforme, con il Consiglio Nazionale che ha dato mandato per trattare ma con le grandi Federazioni, compresa quella del calcio, che sono assenti. Malagò ha attaccato: "A diventare un'agenzia di viaggi non ci sto. Il fascismo aveva rispettato la nostra storia". Il sottosegretario Giorgetti ha risposto immediatamente: "Il sistema va cambiato. C'è un'aria democristiana".