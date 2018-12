Il Corriere della Sera e la domanda su Juve-Inter: "C'è vita sul pianeta?"

© foto di Ospite

Il Corriere della Sera apre le proprie pagine sportive con la domanda che anima l'anticipo della quindicesima giornata tra Juventus e Inter: "C'è vita sul pianeta?". La sfida più attesa dell'ultimo periodo per capire se un 'anti-Juve' esiste davvero oppure se i bianconeri sono davvero già lanciati verso l'ennesimo scudetto. Allegri sposta il pensiero: "Young Boys il problema. Per lo scudetto c'è tempo". Spalletti invece: "Un collaudo per capire la nostra dimensione".