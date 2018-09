Il Corriere della Sera sulla Roma: "Crisi della terza età"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione romana del Corriere della Sera in edicola questa mattina, apre in prima pagina con i problemi della Roma titolando: "Crisi della terza età". Il riferimento è ad alcuni senatori della rosa di Di Francesco. Da Fazio a Kolarov, passando per Dzeko e Perotti: sono proprio i giocatori di maggiore esperienza che stanno marcando visita nel corso di queste prime settimane tra campionato e Champions. Il tecnico romanista ha bisogno di loro per dare la svolta alla stagione.