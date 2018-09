Il Corriere della Sera verso Inter-Fiorentina: "Manca solo Icardi"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le proprie pagine sportive con l'anticipo della sesta giornata di Serie A: "Manca solo Icardi". Oggi sfida tra Inter e Fiorentina a San Siro con Spalletti squalificato per l'esultanza contro la Sampdoria. L'argentino non ha ancora segnato in Serie A: mai il bomber è rimasto così a lungo senza reti a inizio stagione. Il tecnico nerazzurro: "Lavora per gli altri" e nel frattempo, ai viola, ha già segnato 10 volte.