© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina titolando su Atalanta-Inter: "Si sfidano le più in forma d'Italia". Nove punti nelle ultime tre partite per le due squadre nerazzurre: al quinto e quarto posto in Europa per rendimento. Per Gasperini ancora in dubbio Toloi, che potrebbe essere costretto a saltare la sfida contro Icardi.