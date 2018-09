Il Corriere di Bergamo verso la sfida al Milan: "Un inferno di ex"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere di Bergamo di questa mattina, apre le proprie pagine sportive titolando: "Un inferno di ex". Dopo un'estate di destini incrociati tra Europa League e mercato, domani alle 18 il Milan di Caldara e Kessie ospita l'Atalanta. Percassi e Gasperini in conferenza stampa hanno commentato così il rinnovo di contratto del tecnico della Dea: "Ripartiamo da zero".