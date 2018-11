Il Corriere di Bologna dopo il pari col Chievo: "L'inferno a un passo"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio dei rossoblu contro il Chievo ultimo in classifica: "L'inferno a un passo". La squadra di Inzaghi non vince nemmeno contro la squadra del dimissionario Ventura e rischia addirittura di perdere. Va avanti con Santander ma viene rimontato. Orsolini salva la panchina di Inzaghi.