Il Corriere di Bologna: "Rossoblu mai così male, calendario da incubo"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina con il rendimento della squadra di Inzaghi titolando: "Rossoblu mai così male, calendario da incubo". Dal ritorno in Serie A è il record negativo: solo 10 punti in 12 partite. Adesso anche il calendario preoccupa: al rientro dalla sosta ci sarà la Fiorentina, poi la Sampdoria, l'Empoli, il Milan e il Parma.