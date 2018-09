Il Corriere di Bologna su Inzaghi: "Vincere. Oppure salta"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La via d'uscita di Pippo. Vincere. Oppure salta". Il tecnico dei rossoblu sa di dover iniziare a fare punti, nonostante i prossimi due turni siano quasi proibitivi (Roma e Juventus). Se l'allenatore arrivato nel corso dell'estate non dovesse riuscire in questo intento, ecco che l'avvicendamento in panchina sarebbe scontato.