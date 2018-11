Il Corriere di Bologna sugli ex Pioli e Corvino: "Invincibili da battere"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Gli ex Pioli e Corvino, invincibili da battere". L'allenatore della Fiorentina e il direttore generale gigliato, entrambi con un recente passato in rossoblu, non hanno mai perso contro il Bologna ma per svoltare in campionato, la squadra di Inzaghi dovrà provare a sfatare questo tabù.