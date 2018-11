© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Fra i litiganti, il Bologna almeno si salvi". La partita contro il Chievo Verona resta uno snodo nevralgico per la squadra di Inzaghi nella lotta salvezza. Non vincere rischierebbe di mantenere i rossoblu sempre lontani dalla zona tranquilla della classifica con il banco degli imputati che si allarga dal tecnico, passando per squadra e società.