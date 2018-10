Il Corriere di Torino apre: "Parigini val bene il Toro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Torino di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Parigini val bene il Toro". Cresciuto nel vivaio, chiamato in ritiro con la prima squadra da Ventura nel 2013. Con Mazzarri il santo di qualità e ieri l'attaccante è stato il migliore dell'U21. Pilastro della squadra di Di Biagio, piace al Sassuolo e alla Juventus, ma Cairo lo ha già blindato e non ha nessuna intenzione di sedersi a un tavolo per trattare l'eventuale cessione del calciatore.