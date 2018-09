© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Torino apre le proprie pagine sportive con la Juventus titolando: "Rotazioni Champions". Contro il Sassuolo la prima di Perin da titolare. E spazio anche a Rugani, Emre Can e De Sciglio. Il tecnico bianconero prepara l'esordio in Europa in Spagna contro il Valencia.