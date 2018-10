Il Corriere di Torino: "Gran bel Toro. Ma chi si ferma è perduto"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Gran bel Toro. Ma chi si ferma è perduto". Non bastano i gol di Iago Falque e Baselli alla squadra di Mazzarri che si fa raggiungere nella ripresa da Santander e Calabresi per il 2-2 finale. Il tecnico si è detto "arrabbiato per i due punti persi" ma è stato evidente come i suoi abbiano mollato il colpo dopo il doppio vantaggio.