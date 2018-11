Il Corriere di Torino su Juventus e Toro: "La rinascita e le scoperte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Torino di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "La rinascita e le scoperte". Il riferimento è al prossimo ritorno in campo di Emre Can con la Juventus. Il giocatore tedesco è al lavoro e punta al rientro per il derby. Per quanto riguarda il Toro, Mazzarri ha mantenuto una recente promessa portando ad allenarsi con i 'grandi' il goleador della Primavera Millico.