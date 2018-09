Il Corriere di Verona: "Pazzini ko, l'Hellas rimane senza bomber"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Verona di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Pazzini ko, l'Hellas rimane senza bomber". Verso la delicata sfida contro il Crotone, la squadra di Grosso dovrà fare a meno del Pazzo, che già giovedì aveva lasciato intuire che difficilmente avrebbe recuperato per la gara di oggi. Il giocatore non ha preso neanche parte al volo che ha portato la squadra in Calabria.