Il Corriere di Verona verso Hellas-Spezia: "Rebus Pazzini"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Verona di questa mattina apre in prima pagina con i dubbi di formazione per i gialloblu in vista di Hellas-Spezia: "Rebus Pazzini per mister Grosso". L'allenatore vuole gestire l'attaccante per averlo al meglio partita dopo partita. Intanto Tupta è l'asso nella manica del tecnico degli scaligeri.