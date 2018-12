Il Corriere Fiorentino e i problemi dei viola: "Salvate il soldato Jordan"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Salvate il soldato Jordan". Il calo di Veretout è preoccupante e potrebbe essere causato dal ruolo di regista che non è nelle sue corde o comunque che non lo fa rendere al massimo come in passato. Il quotidiano si chiede: "Col Sassuolo giocherà più avanti?". E' possibile che Pioli cerchi un'alternativa a centrocampo per 'liberare' la mezzala francese.