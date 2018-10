Il Corriere Fiorentino e i rinnovi viola: "5 firme per una svolta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "5 firme per una svolta". Arrivi e partenze: i viola hanno una delle rose meno stabili d'Europa. I rinnovi da fare, che vanno da quelli di Simeone e Chiesa, fino a quello di Milenkovic e Veretout passando da quello di Biraghi, dovranno provare a invertire questa rotta. Corvino è al lavoro per trovare le intese che porteranno presto ai prolungamenti di questi elementi fondamentali per la rosa di Pioli.