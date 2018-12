Il Giorno verso Juventus-Inter: "Una sfida tra giganti"

© foto di Ospite

Il Giorno di questa mattina apre in prima pagina con il big match dell'Allianz Stadium: "Una sfida tra giganti". Icardi prova a sfidare Cristiano Ronaldo per dare una scossa di vita al campionato e per mettere alla prova la crescita nerazzurra. Allegri invece fa melina: "E' più importante la sfida contro lo Young Boys".