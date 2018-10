Il Mattino: "CR7, difesa d'oro. Già spesi 870mila euro"

La sorpresa più grande della serata di Nations League arriva in Spagna, dove i padroni di casa perdono contro l'Inghilterra: 2-3 della squadra di Soutghate, grazie a Sterling e a un primo tempo strepitoso. Un successo esterno che riapre ai Tre Leoni la possibilità di conquistare il...

Nations League, Inghilterra corsara in Spagna. Dzeko trascina la Bosnia

Tottenham, Dembele ha deciso: a giugno andrà in Cina

Barça, infortunio al bicipite femorale per Vermaelen: out 6 settimane

Vidal: "Dopo il Barcellona mi piacerebbe giocare in Messico"

Liverpool, Moreno ha deciso: non rinnoverà il contratto. Addio a giugno

Francia, Giroud: "Non voglio lasciare la Nazionale, ma parlerò con il CT"

Il Man United non è in vendita: stoppato il Principe ereditario arabo

Benfica, no al Monaco per J. Felix: rinnovo e clausola da 120 mln

Manchester United, vicino l'accordo per il rinnovo di Shaw

Monaco, Henry bussa in casa Chelsea per la stellina Hudson-Odoi

Le pagelle dell'Inghilterra - Super Sterling, Kane convince ma non si sblocca

Box in taglio alto dedicato al caso Cristiano Ronaldo sulla prima de Il Mattino. Il quotidiano napoletano racconta della difesa d'oro di CR7: già spesi 870mila euro per gli avvocati.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy