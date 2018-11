Il Mattino: "Iaquinta condannato a due anni. 'Solo perché calabrese'"

Partire senza la luce dei riflettori e provare a conquistarsela strada facendo è materia complicata da maneggiare. Serve conoscenza dei propri limiti e piena capacità di valorizzare le proprie qualità. Scenari che in un modo o nell’altro stanno facendo parte della nostra serie A,...

Lo spazio dedicato allo sport sulla prima pagina de Il Mattino quest'oggi è dedicato alla condanna arrivata ieri per Vincenzo Iaquinta , campione del Mondo del 2006, in relazione ad un'inchiesta sulla Ndrangheta. "L'ex Juve Iaquinta condannato a due anni. 'Solo perché calabrese'" è il titolo scelto dal quotidiano partenopeo.

