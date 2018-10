Continuano ad emergere i temi del programma di Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza della FIGC. Alcuni di questi arrivano dalle colonne de Il Secolo XIX e La Stampa che presentano un'intervista al presidente dimissionario della Lega Pro: "Non dobbiamo perdere tempo e...

Le idee di Gravina: "Contratti flessibili, più sostituzioni e playoff in A"

Ag. Favilli: "Genoa, arriverà suo momento. Piatek non va via a gennaio"

Strootman: "Ho lasciato Roma convinto da Garcia, aveva bisogno di me"

Stringara: "Derby incerto. Napoli avanti in Champions"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 ottobre

Ponciroli: "Piatek non è ancora un campione"

Juve, rinnovo Rugani work in progress: peserà l'interesse del Chelsea

Real Madrid, settimana decisiva per Lopetegui: Conte in attesa

Stringara: "Mi aspetto tanto dal Napoli, anche in Champions"

Lazio, si lavora alla risoluzione consensuale per Morrison

"Il valzer dei portieri" è il titolo che Il Mattino ha scelto per raccontare un aspetto particolare del turnover che Carlo Ancelotti ha portato a Napoli. "A Udine - si legge - l'ex Karnezis perché Ospina rientra soltanto oggi dagli States. Meret non sarà convocato: Ancelotti attende l'esito del controllo fissato fra due settimane".

