Il Mattino in prima pagina: "Arkadiusz Milik si prende il Napoli"

"Milik si prende il Napoli". L'edizione odierna de Il Mattino titola sull'ariete azzurra in vista della gara di oggi contro il Cagliari. Carlo Ancelotti sembra infatti intenzionato a lanciare Arkadiusz Milik dal 1' per permettergli di cancellare subito l'errore decisivo commesso a Liverpool. In campionato, d'altronde, il polacco ha segnato tre gol nelle ultime due partite: match winner a Bergamo e una doppietta al Frosinone.