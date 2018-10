Il Mattino: "Italia cantiere infinito". Fa discutere Giovinco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Italia cantiere infinito". Anche Il Mattino, in edicola oggi, dedica un approfondimento al momento della Nazionale. Non vince più e il gioco non decolla, scrive il quotidiano napoletano, che evidenzia come il tridente dei piccoletti sia troppo leggero e faccia discutere la rinuncia a Belotti per avere in azzurro Giovinco.