Il Mattino, Salernitana: "Dietrofront Rosina"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Si parla di Alessandro Rosina in apertura delle pagine sportive de Il Mattino. "Dietrofront Rosina. E' il vice Di Gennaro?" titola il quotidiano che poi scrive: "Sorpresa last minute: la Salernitana reintegra il fantasista nella lista over. Sempre impiegato dietro alle punte può trovare nuovo spazio nel 4-3-1-2"