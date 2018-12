Il Mattino: "Sarri-Chelsea, la luna di miele è già conclusa"

"Sarri-Chelsea, la luna di miele è già conclusa". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino. L'ex allenatore del Napoli, ora in Premier, dopo l'ennesima sconfitta è scivolato a 10 punti dalla vetta: il titolo ora sembra un miraggio. La panchina di Sarri - si legge - non è in discussione, ma anche a Londra si chiedono come mai non faccia rotazioni.