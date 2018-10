Il Mattino sul Napoli: "Senza Insigne, c'è Milik"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Senza Insigne, c'è Milik", titola quest'oggi il quotidiano Il Mattino. Il numero 24 azzurro non è stato convocato per la sfida con l'Udinese per un affaticamento muscolare che consiglia prudenza, al suo posto giocherà il polacco con Mertens. Sulla fascia quasi certo il rientro di Callejon.